إزالة تعديات بالبناء المخالف في قرى مركز ملوي بالمنيا

وجه تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، رؤساء الوحدات المحلية القروية التسع ورؤساء الأحياء، باستمرار الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل نطاق القرى وأحياء مدينة ملوي، ورصد التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، في هذا الشأن.

إزالة تعديات بالبناء المخالف

من جانبه، تمكن علي حسن الفحلي رئيس قرية دروة، من التصدي لأعمال بناء مخالف بعزبة ماركو بقرية منشأة المغالقة بمساحة قيراط ونصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام حسين عبدالله رئيس قرية تونا الجبل، بالتصدي لأعمال البناء المخالف على أملاك الدولة بمساحة 600 متر بقرية تونا الجبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تم رصد أعمال بناء شدة خشبية بحي جنوب مدينة ملوي، وأعمال بناء مخالف بالدور السادس علوي بشارع المجيدي في حي غرب المدينة، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.