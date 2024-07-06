انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ23 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي بدأت اليوم، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

استعداد الأجهزة التنفيذية لموجة الإزالات الجديدة

وأوضح محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد في بداية الموجة.

جدول زمني لموجة الإزالات الجديدة

من جهته أشار السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم عقد اجتماع تنسيقي بشأن الإعداد والتنسيق التام مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الموجة الـ23، ووضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، يغطي مراكز المحافظة كافة.

الموجة الـ23 لحملة إزالة التعديات

يشار إلى أن تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة تتم على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى20 سبتمبر 2024.