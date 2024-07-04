محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة رصف الشوارع وتكثيف حملات إزالة الإشغالات

أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم، أولى قراراته، بتشكيل لجنة متخصصة عاجلة برئاسة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمرور الميداني على كافة الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف على مستوى الأحياء، وعمل تقرير مفصل بذلك على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال 7 أيام، وكذا دراسة إمكانية الانترلوك بالشوارع التي تسمح بذلك.

جاء ذلك في بيان مساء اليوم على هامش اجتماعه، الموسع مع رؤساء الأحياء ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة والتنفيذيين، لمتابعة الملفات العاجلة، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ الإسكندرية الجديد، أنه سيعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات وخاصة الملفات التي تمثل تحديات كبيرة ومنها ملفات الرصف، والنظافة، والإزالات والإشغالات، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي محددة وواضحة أهمها التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين.

تكثيف حملات الإشغالات من السبت المقبل

وقال الفريق أحمد خالد، إنه بدءًا من السبت المقبل ، سيتم تكثيف حملات الإشغالات خاصة في الشوارع الرئيسية، مشددًا على أن متابعة ملف الإشغالات هي مهمة رؤساء الأحياء بشكل مباشر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

تواجد 24 ساعة

وأضاف الفريق أحمد خالد، أن كل رئيس حي مسؤول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به مشيرًا أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك من خلال المتابعة الدقيقة لجميع المشكلات والملفات داخل نطاق الحي، والتواجد الميداني الدائم على مدار الـ 24 ساعة، والتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع المخالفات.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد.