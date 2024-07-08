مدبولي: هموم المواطن ومعاناته في بؤرة اهتمام الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة الجديدة حكومة تحديات، تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق الأهداف، وعلى رأسها قضايا الأمن القومي وبناء الإنسان المصري والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، كما ستعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيجابي وستكون هموم المواطن ومشكلاته الشغل الشاغل لهذه الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، أنّ الحكومة ستعمل على توفير الخدمات للمواطن المصري خاصة التعليم والصحة ومواصلة مسار الإصلاح الإقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل لأداء الدولة في القطاعات كافة.

وتابع أنّ الحكومة ستعمل على إكمال المسيرة في إطار هذه التوجيهات ومواجهة التحديات الكبرى وخفض وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام وتعمل على معالجتها بقوة وحزم والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين والإدارات المحلية والإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لهم.