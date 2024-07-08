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مدبولي أمام «النواب»: حريصون على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة

كتب:

هانى حسن
03:37 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا حريصون على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأضاف خلال عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، أن برنامج الحكومة المصرية تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين نسعى لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

زيادة فرص العمل

وأضاف رئيس الوزراء، أننا نؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة، كما أن الحكومة الجديدة ستسعى لتعظيم الشراكات الدولية والتجمعات التي انضمت مصر إليها حديثا. 

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