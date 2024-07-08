مدبولي: نستهدف تعزيز دور الشباب بتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ برنامج الحكومة يستهدف تعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري لهم، كما نستهدف تكمين المرأة بتوفير فرص الترقي العملي والعلمي لها، وتشجيعها على ريادة الأعمال.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته بمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أنّ ذلك يأتي علاوة على الاهتمام بصحة المرأة من خلال التوسع في تقديم برامج الرعاية الصحية لها بمختلف مراحلها العمرية مع التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة في كل أنحاء الجمهورية، خصوصًا في المناطق الفقيرة.

زيادة فرص العمل

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة تحرص على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطل والذي تراجع إلى 6.7%، خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية.

وأوضح أنّ البرنامج يسعى إلى رفع كفاءة المتشغلين في سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تسهيل التوظيف، وخلق فرص عملٍ من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.