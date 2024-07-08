مدبولي: نستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% سنويا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.

إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي

وأضاف في كلمته خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب: «نولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة، وقد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ونستهدف تنمية القطاع والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحات الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي».

تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

وتابع أن الحكومة تتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.