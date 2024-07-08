«المؤتمر»: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته من أبرز محاور برنامج الحكومة

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته يعد من أبرز المحاور في خطة الحكومة الجديدة، وخطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وجاء ذلك واضحا من خلال تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المحور يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من خلال تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وتنفيذ هذه السياسات.

الإنسان المصري أساس محور التنمية

وأضاف «فرحات» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإنسان المصري هو أساس محور التنمية، لذلك أعلنت الدولة عن إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومي التي من شأنها الارتقاء بالإنسان المصري في كل المجالات، وتطوير منظومة التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة لبقاء المجتمع المصري قويًا ومتماسكًا.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن من أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة كانت بناء الإنسان المصري على أساس شامل ومتكامل بدنيًا وعقليًا وثقافيًا.

ووضعت الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها تطوير التعليم والصحة باعتبارهما الركائز الأساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، وتتضمن الخطة تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتوفير التدريب المستمر للمعلمين، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات، حيث إن التعليم الجيد يمكن الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، ويسهم في خلق جيل قادر على الابتكار والإبداع.

الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمات صحية

وفي مجال الصحة، أكد «فرحات» أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمات صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة لجميع المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير السكن الملائم والبنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور الثقافة والرياضة في بناء الإنسان المصري، من خلال دعم الأنشطة الثقافية والرياضية وتوفير المساحات العامة التي تسهم في تعزيز الروح الجماعية والانتماء الوطني.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر حديثه بأن المواطن هو الثروة الحقيقية للدولة المصرية، ويقع على عاتقهم دور كبير في بناء الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بتنمية ورفع كفاءة الشباب من خلال تبنيها لعدة برامج، منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تخريج خبرات شابة مدربة وبناء الإنسان المصري على أعلى مستوى، وبما يتماشى مع متغيرات العصر الجديدة إقليميًا ودوليًا.