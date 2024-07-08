رئيس «شباب النواب»: الحكومة الجديدة هدفها إيصال نتائج الإصلاح إلى المواطنين

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنّ هناك تفاؤلاً كبيراً بالحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنّ التوقعات مرتفعة لسماع خططها المستقبلية، خاصة أنّ البيان الصادر يعكس تشكيل حكومة جديدة تحمل فكرا جديدا وتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وأوضح أنّ من أولويات الحكومة الجديدة الحفاظ على الأمن القومي، والاستمرار في بناء المنظومة المصرية، وإيصال نتائج الإصلاح الاقتصادي إلى المواطن المصري.

متوسط أعمار الوزراء في الحكومة الجديدة قد تغير

وأضاف «حسين»، لـ«الوطن»، أنّ متوسط أعمار الوزراء في الحكومة الجديدة قد تغير، ما يعكس اهتمامًا بوضع حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية والمشكلات القائمة، وكذلك التركيز على السياحة والزراعة كمصادر للدخل القومي. كما أكد أهمية دور الشباب، مشيراً إلى أنّ المرحلة الحالية تشهد تمكينًا حقيقيًا للشباب منذ عام 2014 بفضل مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تمكين الشباب أصبح حقيقة ملموسة

وذكر رئيس لجنة الشباب أنّ تمكين الشباب أصبح حقيقة ملموسة من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ما يعزز التفاؤل بمستقبل البلاد والحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنّ الشباب المؤهلين قد تم تكليفهم بمسؤوليات في الحكومة الجديدة، ما يُسهم في طرح أفكار خارج الصندوق لحل المشكلات الاقتصادية.