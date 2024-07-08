رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء يعاهد المواطنين على سرعة إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

كتب:

نرمين عفيفي
04:05 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الجميع لامس معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء معاهدا المواطنين أن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار للقضاء على هذه المشكلة نهائيا.

وأضاف مدبولي خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، أن الحكومة لامست معاناة المواطنين في ارتفاع الأسعار وبذلت جهودا كبيرة لضبط الأسواق وسارعنا بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها وأسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم ونستهدف مزيدا من التراجع.  

اقرأ المزيد:

مدبولي: رفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026

مدبولي: نستهدف إضافة 100 مدرسة يابانية جديدة حتى عام 2026

مدبولي أمام «النواب»: حريصون على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة

مدبولي: نستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030

مدبولي: نعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد تنافسي
بقلم نرمين عفيفي