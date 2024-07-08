رئيس الوزراء يعاهد المواطنين على سرعة إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الجميع لامس معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء معاهدا المواطنين أن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار للقضاء على هذه المشكلة نهائيا.

وأضاف مدبولي خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، أن الحكومة لامست معاناة المواطنين في ارتفاع الأسعار وبذلت جهودا كبيرة لضبط الأسواق وسارعنا بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها وأسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم ونستهدف مزيدا من التراجع.