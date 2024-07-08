توزيع هدايا عينية على المواطنين في المناطق الحضارية الجديدة ضمن «كلنا واحد»

قال بيان لوزارة الداخلية إنه في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي، ومد جسور التواصل مع المواطنين كافة من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين في جميع المناسبات، واستمرارًا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، جرى توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين الأكثر احتياجًا بعدد من المناطق الحضارية الجديدة.

وجرى توجيه عدد من القوافل إلى أهالي المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق «مدينة المحروسة - مدينة الأسمرات - مدينة معًا - مدينة أهالينا - مدينة الخيالة» لتوزيع عبوات مواد غذائية متنوعة.

وجرى توزيع كوبونات على قاطني المناطق الحضارية الجديدة، تتضمن قيمة مالية محددة تتيح لهم شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالي هذه المناطق.

ولاقت المبادرة قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.