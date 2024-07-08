محافظ المنوفية يقرر مد فترة تسليم الشهادة الصحية لمدة شهر ونصف

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مد فترة تسليم الشهادة الصحية لمدة شهر ونصف، لمرحلة رياض الأطفال، نظرًا لوجود تكدس وزحام من المواطنين أمام مكاتب الصحة المدرسية بمنظومة التأمين الصحي.

وأصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بيانًا خاصًا بهذا الأمر، قائلا: «لقد تلاحظ وجود تكدس وزحام للمواطنين أمام مكاتب الصحة المدرسية بمنظومة التأمين الصحي لاستخراج الشهادة الصحية كأحد المسوغات الأساسية لإتمام قبول ملفات مرحلة رياض الأطفال وطلاب الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2024/2025 ، فقررنا مد فترة التسليم».

مد الفترة المقررة لتسليم الشهادة الصحية

وإثر هذا الزحام، قرر محافظ المنوفية، مد الفترة المقررة لتسليم الشهادة الصحية لمدة شهر ونصف من تاريخ تقديم ولي الأمر لملف نجله بالمدرسة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمور الطلاب، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بتعميم ذلك القرار بجميع الإدارات التعليمية الخاصة بهذا الشأن حفاظاً على المنظومة التعليمية.

تلقي شكاوي المواطنين وحلها

وأكد محافظ المنوفية حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.