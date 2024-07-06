محافظ المنوفية يصرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة بسبب «تصدع منزلهم»

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام، أسرة من قرية مليج التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، متضررة من حدوث هبوط أرضي بمنزلهم، مما أدى لظهور تصدعات بالجدران.

حضر اللقاء، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

صرف مساعدة مالية ومواد غذائية للأسرة

وفي لفتة إنسانية، قرر المحافظ، صرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية للأسرة المتضررة نظراً لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، موجها رئيس المدينة بالتواصل مع الأسرة وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، فيما قدمت الأسرة الشكر لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة والاستجابة الفورية لهم والوقوف بجانبهم .

تلبية كافة احتياجات الأسرة

وأكد محافظ المنوفية، أن باب مكتبه سيظل مفتوحا أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك في إطار اللوائح والقوانين لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .