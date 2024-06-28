موقع تقديم رياض أطفال حكومي 2024 في جميع المحافظات.. ينتهي بعد 48 ساعة

بدأ العد التنازلي على انتهاء تقديم رياض أطفال حكومي 2024 إلكترونيًا في عددٍ من المحافظات، إذ ينتهي بعد 48 ساعة من الآن، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم في 1 أكتوبر 2024 بين 4 وحتى 6 سنوات إلا يومًا، على أن تكون الأولوية للمتقدمين من الأطفال الأكبر سنًا، وفقًا للأماكن المتاحة في كل إدارة تعليمية والذين يجرى اختيارهم بصورة إلكترونية.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موقع تقديم رياض أطفال حكومي 2024 في كل المحافظات، فضلًا عن خطوات التسجيل، والأوراق المطلوبة للتقديم، ضمن خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تقديم رياض أطفال حكومي القاهرة

فيما يخص تقديم رياض أطفال القاهرة مدارس حكومية فإنّه من المقرر أن ينتهي خلال 48 ساعة، ليبدأ أولياء الأمور في استكمال إجراءات التقديم الورقية بالمدرسة التي جرى قبول الطالب بها، ومتابعة إجراءات القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي واستيفاء كل الأوراق.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنّه لن يعتد بالتقديم الورقي دون الإلكتروني، ويجب على أولياء الأمور الالتزام بالتقديم إلكترونيًا أولًا عبر لينك تقديم رياض أطفال القاهرة من خلال الضغط «هنا».

تقديم رياض أطفال الجيزة حكومي

وخصصت مديرية التربية والتعليم، موقع تقديم رياض أطفال الجيزة حكومي، وذلك من خلال الضغط «هنا» وإنشاء حساب إلكتروني واتباع الخطوات بعد ذلك حتى الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، والانتظار حتى ظهور نتيجة تقديم رياض أطفال حكومي، ثم التوجه إلى المدرسة لإنهاء إجراءات تقديم الملف.

تقديم رياض أطفال حكومي إسكندرية

وتستمر أعمال تقديم رياض أطفال حكومي إسكندرية حتى نهاية الشهر الجاري وذلك للتقديم الإلكتروني وذلك من خلال الضغط «هنا».

تقديم رياض أطفال حكومي المنوفية

وحددت وزارة التربية والتعليم لينك تقديم رياض أطفال حكومي المنوفية وفي جميع المحافظات، من خلال الدخول على موقع تقديم رياض أطفال حكومي عبر الضغط «هنا» وإنشاء حساب، واتباع خطوات التقديم كالآتي:

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الذين تم إنشاء الحساب بهما.

- اختيار أيقونة «الطلبات».

- اختيار نوعية المدرسة سواء تجريبي أو حكومي.

- الضغط على عبارة «بدء التسجيل».

- إدخال بيانات الطفل ووالده ووالدته، وعنوان السكن.

- تسجيل الرغبات وفقًا للمدارس المتاحة والقريبة من محل إقامة الأسرة المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- الضغط على عبارة «حفظ البيانات».

الأوراق المطلوبة في تقديم رياض أطفال حكومي

وتتضمن الأوراق المطلوبة في تقديم رياض أطفال حكومي 2024 بجميع المحافظات الآتي:

- الاستمارة الإلكترونية التي يتم طباعتها خلال التقديم إلكترونيًا.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل + صورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للوالدين.

- 8 صور شخصية للطفل.

- وصل مياه أو كهرباء باسم والد الطفل أو جده، أو عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق.

- البطاقة الصحية للطفل مختومة.

- الطوابع اللازمة لدفتر التأمين الصحي للطفل.

- حافظة بلاستيكية.

- قرار الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب أو طلاق الوالدين.