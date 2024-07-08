محافظ كفر الشيخ يوجّه برفع كفاءة الطريق البديل لكوبري الهويس ببيلا

كلّف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، برفع كفاءة طريق «فودة - بركات - السنطي - البياض» بمركز بيلا، إحدى الطرق البديلة للمتجهين من مركز بيلا إلى محافظة كفر الشيخ، بالتوازي مع الآخر «بيلا - حاذق - أبو بدوي»، لحين الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير كوبري الهويس بقرية إبشان.

رفع المخلفات والأتربة والردش وتسوية الطريق بالكامل

تابع أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع كفاءة طريق «فودة - بركات - السنطي - البياض» بمركز بيلا، حيث تم خلالها رفع المخلفات والأتربة والردش وتسوية الطريق بالكامل.

وأكد «غالي»، أنّ طريق «فودة - بركات - السنطي - البياض» بمركز بيلا، هو طريق بديل للمتجهين من مركز بيلا إلى محافظة كفر الشيخ، بالتوازي مع الطريق البديل الثاني «بيلا - حاذق - أبو بدوي»، لافتاً أنّه يتم حالياً تكثيف أعمال صيانة وتطوير كوبري الهويس بقرية إبشان، استعداداً لفتح الطريق مرة أخرى أمام حركة المارة والسيارات.

صيانة وتطوير كوبري الهويس بقرية إبشان

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، شدّد على أهمية نهو أعمال صيانة وتطوير كوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا، وفقاً للبرنامج الزمني المحدد له، ووضع لوحة توضح مدة تنفيذ المشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال.