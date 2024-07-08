محافظ المنيا يتفقد عدة مستشفيات لمتابعة انتظام العمل

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المستشفيات داخل مدينة المنيا، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

صرف مكافأة لجميع الموظفين العاملين بقسم الأغذية

تفقد المحافظ خلال جولته جميع الأقسام المختلفة داخل المستشفيات، منها «وحدات الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، الأطفال، الباطنة، النساء والتوليد، الأشعة، المغسلة، وحدات الغسيل الكلوي»، ومخازن الأدوية، بالإضافة إلى المرور على قسم الأغذية والأقسام الإدارية، حيث قرر المحافظ صرف مكافأة لجميع الموظفين العاملين بقسم الأغذية بمستشفى التأمين الصحي؛ نظراً للالتزام بمعايير النظافة واشتراطات الصحة والسلامة العامة.

واستمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة لائقة، كما استفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مشدداً على ضرورة التزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بالعمل بنظام النوبتجيات ضماناً لتقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة، وأن يتواجد مرافق واحد فقط للمريض داخل المستشفى من أجل التهوية الجيدة وتوفير بيئة صحية ملائمة لمتلقي الخدمة الطبية.

مواكبة أحدث النظم للارتقاء بالمنظومة الطبية

أكد المحافظ حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمُواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية موجهاً بتقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، التي تخدم قطاع عريض من المواطنين وتعظيم الاستفادة من الأجهزة الطبية والمعامل الحديثة بها، خاصة بعد انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية، بهدف توفير رعاية طبية متكاملة ومميزة لأكثر من 6 ملايين مواطن من أبناء المنيا، وتقديم الخدمات الصحية فى أكثر من 370 وحدة صحية موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة؛ للتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.