رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الآيس قيمتها 3 ملايين جنيه في الجيزة

كتب:

محمد بركات
05:04 م | الإثنين 08 يوليو 2024
القبض على تاجر مخدرات -صورة أرشيفية

القبض على تاجر مخدرات -صورة أرشيفية

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 6 كيلوجرامات من مخدر الآيس وميزان حساس ومبلغا ماليا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

الفبض على تاجر مخدرات وزوجته بالجيزة لاتهامها بغسيل 80 مليون جنيه

القبض على 11 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

القبض على 27 تاجر مخدرات في الإسكندرية

القبض على 39 تاجر مخدرات في قرية الحجيرات بقنا

ضبط 8.6 كيلوجرام «حشيش» بحوزة 24 تاجر مخدرات في الإسكندرية
بقلم محمد بركات