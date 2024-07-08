ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الآيس قيمتها 3 ملايين جنيه في الجيزة
كتب:
محمد بركات
05:04 م | الإثنين 08 يوليو 2024
القبض على تاجر مخدرات -صورة أرشيفية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 6 كيلوجرامات من مخدر الآيس وميزان حساس ومبلغا ماليا.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبا.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.