الفبض على تاجر مخدرات وزوجته بالجيزة لاتهامها بغسيل 80 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، زوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا).