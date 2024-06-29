الفبض على تاجر مخدرات وزوجته بالجيزة لاتهامها بغسيل 80 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
01:42 م | السبت 29 يونيو 2024
ضبطية المخدرات- أرشيفية
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، زوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا).