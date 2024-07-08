النائب حازم الجندي: بيان الحكومة يُلبي تطلعات الشعب.. وقدم معالجة واقعية للتحديات

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، يُلبي تطلعات الشعب المصري بشكل كبير، حيث قدم البرنامج معالجة واقعية لمعظم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، ملتزمة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، فضلا عن التزام الحكومة بإدراج توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى ضمن البرنامج، وهو ما يؤكد جديتها وحرصها على تنفيذ التوصيات التي حظيت بتوافق وطني على مائدة الحوار.

برنامج الحكومة تتضمَّن رؤية جيدة تجاه بناء الإنسان المصري

وقال «الجندي»، إن برنامج الحكومة الجديدة يتضمَّن رؤية جيدة تجاه بناء الإنسان المصري وإعداده على كل المستويات، سواء بتحسين الخدمة التعليمية والصحية التي يحصل عليها، أو بتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية أيضا على مستوى الوعي والثقافة حتى لا يقع فريسة لقوى الشر التي تتربص بهذا الوطن، مؤكدا أن هذه السياسات ستساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الأسعار واستقرار الأسواق يقع على رأس أولويات الحكومة الجديدة، فضلا عن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي باتت سببا في الارتفاع غير المبرر في الأسعار، كذلك الاهتمام بالقطاع الصناعي ودفعه للأمام من أجل زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وهو ما يخفف الطلب على الدولار، كذلك الاهتمام بدعم القطاع الزراعي للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، والعمل على تنمية وتنشيط القطاع السياحي.

التغيير الحكومي سيساهم في ضخ دماء جديدة

وشدد النائب حازم الجندي، على أن التغيير الحكومي سيساهم في ضخ دماء جديدة داخل الحكومة المصرية، ستنعكس في إعادة رسم وصياغة السياسات الراهنة، وتطوير دورها بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وهو ما سيؤدي إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، داعيا جميع مؤسسات الدولة لتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها من أجل إحداث تغيير حقيقي يشعر به المواطن.