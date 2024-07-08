قيادي بـ«حماة الوطن»: برنامج الحكومة الجديدة يرفع معدلات النمو الاقتصادي

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، ببرنامج الحكومة الجديدة الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشيرا إلى أن البرنامج بمحاوره الأربعة يتضمن حلولا ورؤية شاملة لجميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشاد الرتمي في تصريحات اليوم؛ بتعهد رئيس الوزراء بعرض النتائج المحققة من البرنامج على الرأي العام بشكل دوري، مشيرا إلى أن هذا التوجه يؤكد حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين ما يعزز الثقة المتبادلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع جميع مكونات المجتمع.

برنامج الحكومة يدعم تمكين القطاع الخاص

ولفت إلى أن برنامج الحكومة يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم الصناعة الوطنية، موضحا أن البرنامج يستهدف بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة أهم التقلبات العالمية، داعيا الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها والعمل كخلية نحل لتحقيق تطلعات الشارع.

وأكد الرتمي، أن تحقيق أهداف البرنامج يخفف العبء عن المواطنين ويرفع معدلات النمو الاقتصادي.