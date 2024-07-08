رئيس مركز ديرمواس يتابع استمرار تمهيد الطرق تيسيرا على المواطنين

تابع الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، استمرار تمهيد الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء.

كما طالب المحافظ، في بيان، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن المنياوي.

تيسير حركة المرور أمام المواطنين والمركبات

وتنفيذا لذلك، تولت الوحدة المحلية بقرية كفر خزام بقيادة أحمد عبد الحكم رئيس القرية والأجهزة المعاونة، إصلاح طريق مصر - أسوان الزراعي، عند المدخل القبلي لقرية منشأة خزام، حيث جرى تمهيده وتسويته بواسطة الجليدر الخاص بالوحدة المحلية، وذلك لخلق سيولة مرورية وتيسير حركة المرور أمام المواطنين والمركبات بقرى غرب ديرمواس.

خلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين

يأتي ذلك في ضوء جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري وخلق سيولة مرورية.