رئيس مركز ديرمواس يتفقد عيادة التأمين الصحي استجابة لشكاوى المواطنين

تفقد رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، صباح اليوم، عيادة التأمين الصحي بالمدينة، وذلك لفحص عدد من شكاوى المواطنين المترددين على العيادة.

وحسب بيان صادر عن مركز ومدينة ديرمواس،، فإنه في ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية، وتكثيف المرور والرقابة على منشآت القطاع الصحي استجابة لشكاوى المواطنين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، قرر «قياتي» تفقد عيادة التأمين الصحي بمدينة ديرمواس.

رئيس مركز ديرمواس يتفقد عيادة التأمين الصحي

وأشار البيان، إلى أن رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس تفقد صباح اليوم، عيادة التأمين الصحي بديرمواس، لفحص شكاوى المواطنين المترددين على العيادة.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الجولة، التقى رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس بالدكتور جوزيف مكرم مدير العيادة، واستمع إلى عدد من المواطنين، كما تلقى عددا من شكاوى المواطنين المترددين على العيادة خاصة بنقص أودية السكر وضغط الدم والأنسولين، فضلا عن الازدحام الشديد نظراً لمواعيد عمل العيادة.

من جانبه، أشار رئيس المركز إلى أنه لن يدخر جهداً في سبيل القضاء على تلك المعوقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.