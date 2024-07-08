«الجيل»: برنامج الحكومة شامل ويعكس التزامها بحل مشكلات المواطنين

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتنظيم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا إياه بأنه كان في أبهى صوره أثناء استقبال البيان الأول للحكومة الجديدة بعد تشكيلها وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

برنامج الحكومة شمل كافة المجالات والمحاور

وأضاف «الشهابي»، أن برنامج الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي شمل كل المجالات والمحاور التي تضمنها خطاب تكليف الرئيس السيسي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على إيجاد حلول للقضايا والمشاكل التي يعاني منها الشعب في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

كما أشاد رئيس حزب الجيل ببيان الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، والتي من أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وأكد أن الدكتور مدبولي أكد في بيانه مواصلة الحكومة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعزمها على تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ والإدارة المحلية، بالإضافة إلى مد الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا إلى أن ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب كانت موجودة في بيان الحكومة، بالإضافة إلى تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن بيان الحكومة أكد عزمها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، بجانب بذل كل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وأكد رئيس حزب الجيل أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة وإعداد تقرير يعرض على المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل لمناقشته. وتوقع الشهابي أن يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة يوم الأربعاء المقبل.