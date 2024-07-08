زخات نيازك تتساقط من السماء في هذا الموعد.. ماذا سيحدث؟

يبدو أن عام 2024، سيكون مزدحمًا بالعروض السماوية والفلكية الاستثنائية، ما بين كسوف شمسي كلي وعواصف شمسية، حتى الوصول إلى زخات النيازك التي ستضيء السماء خلال فترة قريبة، وذلك بعدما تصل شهب دلتا الدلو وألفا الجدي إلى ذروتها.. فماذا سيحدث؟

موعد تساقط زخات النيازك من السماء

عرض ساحر من النجوم المتساقطة، سيكون متاحًا لمحبي تلك المناظر الاستثنائية والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء ورصد النجوم، يوم 30 من شهر يوليو الجاري، وذلك نتيجة لوصول شهب دلتا الدلو وألفا الجدي إلى ذروتها، ليتساقط عدد هائل من الشهب تنطلق عبر السماء، يسمى بزخات النيازك، حسبما أشار موقع «earth.com».

من أجل الاستماع بمشاهدة هذا الحدث المرتقب، عليك العثور على مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة، ما يساهم في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، إذ سيحتل الحدث النجمي السماء الجنوبية بشكل رئيسي، لذلك سيكون مشهد تلك الزخات مذهلًا لأولئك الذين يعيشون في نصف الكرة الجنوبي، إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون في خطوط العرض الجنوبية من نصف الكرة الشمالي.

ستنطلق هذه النيازك من كواكب سماوية مختلفة، مثل أوريون، وبيرسيوس، والجوزاء، ما يخلق مزيجًا ساحرًا وجذابًا من الأضواء في السماء، وعادة ما تصل ذروة نشاط النيازك في ساعات ما قبل الفجر عندما تكون السماء في أظلم حالاتها وتكون ظروف المشاهدة مثالية.

تنصح الصحيفة بالاطلاع على التقويمات الفلكية لمعرفة تواريخ هطول الأمطار بدقة، وحاول التخطيط لجلسة مراقبة النجوم خلال مرحلة القمر الجديد لتقليل تداخل الضوء من القمر، إذ توفر المواقع المرتفعة الخالية من التلوث الجوي أفضل نقاط المراقبة.

نصائح لمشاهدة زخات النيازك