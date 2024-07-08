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رئيس مجلس النواب: التعديلات الموسعة للحكومة لاقت استحسانا كبيرا من الأعضاء

كتب:

محمد عزالدين
06:21 م | الإثنين 08 يوليو 2024
المستشار الدكتور حنفي جبالي

المستشار الدكتور حنفي جبالي

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري لتغطية الجلسة التاريخية لمجلس النواب منذ الصباح الباكر.

وأضاف «جبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «أود أن أهنئ رئيس الوزراء على حصوله على الثقة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذه الثقة يجب أن تعمل الحكومة على إبرازها وتطبيقها في صورة عملية بحيث تنتقل للمواطن المصري في معيشته وحياته».

وتابع: «التعديلات الأخيرة الموسعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي بلا شك لاقت استحسانا كبيرا من أعضاء مجلس النواب، وهذه بداية موفقة لكن المجلس سيدرس تقرير رئيس مجلس الوزراء أو التقرير المقدم من الحكومة بجلسة اليوم، وسيقول رأيه النهائي في الجلسة».

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بقلم محمد عزالدين