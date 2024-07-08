«اقتصادية النواب»: نتمنى تلبية احتياجات المواطنين عبر برنامج الحكومة

قال عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ بيان الحكومة الجديدة الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تضمن وتطرق لكل الملفات، مضيفًا: «نتمنى أن يخفف عن المواطنين في المقام الأول ويلبي احتياجاتهم اليومية».

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنَّ البيان تطرق للملفات الحيوية وأبرزها الرعاية والحماية الاجتماعية، والصناعة والزراعة واليات توطين الصناعة وريادة الأعمال والتحول التكنولوجي والتحول الرقمي وملف الدعم الذى يعد من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، إضافة لملف الأسعار والرقابة على الأسواق.

البرنامج تطرق لأهمية محور بناء الإنسان

وأكّد «القطامي» أنَّ البرنامج تطرق لأهمية محور بناء الإنسان وذلك من خلال عدد من الآليات ودعم الصناعة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وعلى الحكومة ترجمة هذا البيان لواقع، على أن تكون هناك قوات تواصل تعمل طوال الوقت لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا الملف، إضافة لملف التضخم وآليات توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار في متناول الفئات البسيطة.