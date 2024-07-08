وكيل «تشريعية الشيوخ»: بيان الحكومة يتسق مع تكليفات الرئيس السيسي لـ«مدبولي»

قال النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن برنامج الحكومة جاء اتساقا مع خطاب التكليف الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

برنامج الحكومة الجديدة

وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مهمة هذه الحكومة مواجهة التحديات سواء كانت الأمن القومي أو الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم وتوفير الاحتياجات الأساسية، والسيطرة على التضخم والنزول بمعدلات البطالة، فضلا عن المشكلات التي انتابت بعض الخدمات مثل الكهرباء.

رؤية مصر 2030

وأشار إلى أن بيان الحكومة أكد أنه يأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يأتي في إطار القرار الجمهوري بتكليف رئيس مجلس الوزراء بمنصب الوزير المختص بالإصلاح الإداري.

وأكد أن البيان مبشر، ولكن يجب الانتظار حتى تجرى دراسته من قبل اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها من مجلس النواب اليوم، وستصدر بيانا مفصلا ردا على بيان الحكومة يشمل كل ما يتمناه الشعب.