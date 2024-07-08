عضو بـ«النواب» ننتظر من الحكومة الجديدة زيادة أعداد السائحين

قالت النائبة أماني الشعولي، أمينة سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن هناك ترقب لأداء الحكومة الجديدة لتلبية تطلعات المٌواطنين، وقطاع السياحة هو المستهدف الكبير للدخل القومي الفترة المقبلة، وزيادة أعداد السائحين.

زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة

وأضافت «الشعولي»، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجب على الحكومة الجديدة العمل على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة، وتشجيع المستثمر على خوض هذه التجربة والدخول في القطاع، وضخ استثمارات كبرى لتوفير غرف فندقية كبيرة.

أما في قطاع الطيران، تابعت أمينة سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بأنه يجب العمل على زيادة سعة المطارات المصرية لاستيعاب أكثر من 30 مليون سائح، مٌردفة: «بلدنا تستاهل أكثر من 30 مليون سائح، نظرا للتنوع الكبير في السياحة بمصر ولا سيما السياحة الثقافية والعلاجية والشاطئية والدينية».

إحداث توازن بين رضا المواطن والظروف الاقتصادية

وأشارت إلى أنه منتظر من الحكومة الجديدة الاقتراب أكثر من الشارع، ومعرفة مُتطلباته، والمساعدة في كل شيء ولا سيما في مجال الكهرباء، ولابد من إحداث توازن بين رضا المواطن والظروف الاقتصادية.