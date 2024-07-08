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حنفي جبالي: بيان رئيس الوزراء يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة

كتب:

محمد عزالدين
06:21 م | الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة من أجل إنجاز برامج واضحة.

وأضاف «الجبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء أوضح بأنه سيتم إصدار تقارير دورية تُعرض على مجلس النواب بالجلسات العامة أو اللجان، مؤكدا أن هذا جانب طيب نأمل من الحكومة العمل على تنفيذه وتطبيقه.

وتابع رئيس مجلس النواب: «هذا الأمر سيكون شيئا مثاليا بالنسبة للمواطن المصري، إذ سيُطرح أداء الحكومة المصرية بصفة دورية أمام مجلس النواب».

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