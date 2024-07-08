استعدادات مكثفة لعرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسته البرلمانية المرتقبة ظهر اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة.

برنامج الحكومة الجديدة

يعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة أمام المجلس، والذي يحمل تكليفات رئاسية مهمة سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على الانتهاء من الاستعدادات لهذه الجلسة البرلمانية المهمة من عمر دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والتي تنعقد بمقره الجديد في العاصمة الإدارية.

وأكدت ضرورة حضور النواب باكر عن الموعد المحدد لعقد الجلسة البرلمانية فى الثانية من ظهر اليوم، كما خصصت الأمانة العامة بمجلس النواب أماكن لوسائل الإعلام لتغطية الجلسة البرلمانية المرتقب إنطلاقها بعد ساعات قليلة.

القاعة المخصصة لعرض برنامج الحكومة

واستعدت القاعة المخصصة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لاستقبال رئيس الوزراء والوزراء الجدد، ومن المتوقع أن تحضر الحكومة قبل انطلاق الجلسة البرلمانية بفترة وجيزة؛ لتنظيم هذا الحدث.

وسيلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل الدخول إلى قاعة الجلسة.