لأول مرة.. المستشار محمود فوزي في صفوف وزراء الحكومة بقاعة مجلس النواب

يجلس المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، اليوم الاثنين، لأول مرة في مقاعد الوزراء داخل قاعة مجلس النواب لحضور الجلسة البرلمانية المخصصة لعرض برنامج الحكومة، الذي سيلقيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد قليل أمام البرلمان.

جلسة مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة اليوم حضور عدد من الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك بعد أدائهم اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، والوزراء هم: وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي والتموين والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة الخارجية والطيران والتربية والتعليم والأوقاف والإسكان والمالية والخارجية.

يشار إلى أن المستشار محمود فوزي كان قد تولى منصب الأمين العام لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، وهو بمثابة منصب وزير وفقا لنص اللائحة الداخلية بمجلس النواب.

اللائحة الداخلية للنواب

وتنص المادة 412 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب: يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح.