محافظ مرسى مطروح يتابع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بعدد من الأحياء

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية واستكمال أعمال الرصف بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح ومنها بشارع مجمع المدارس بالكيلو 2 شرق المدينة، ومنطفة العجارمة مع تغطية الشوارع الضيقة بالإنترلوك تيسيراً على الأهالي، والعديد من الخدمات المختلفة في المناطق السكنية بنطاق عاصمة المحافظة.

رصف جديد في حي الشروق وربطة مع طريق مطروح الإسكندرية

وقال محافظ مطروح، اليوم في يبان: إنه جري متابعة الخدمات الجديدة في حي الشروق بالكيلو 7 أكبر أحياء مدينة مرسي مطروح، ويجري حالياً تطويرة بما يتناسب مع المدينة السياحية والتي تعد قبلة المصطافين، وجرى الإنتهاء من عدة كيلومترات من رصف الطرق من مدخل الحي الذي يربط مع طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي.

ازدواج طريق حي الشروق

وأوضح المهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بمطروح أنه يجري تنفيذ أعمال الرصف لمدخل منطقة الكيلو 7 مزدوج من الطريق الدولى بدايةً من أمام إدارة مرور مطروح حتى مدخل الشارع الرئيسي بحي الشروق مزدوج بطول نحو كيلو ونصف بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، مع تنفيذ أعمال الأرصفة الجانبية وزرع أعمدة إنارة كهربائية بنظام الكابلات الأرضي المدفونة، تمهيداً لإنهاء العمل بنظام الكابلات الهوائية.