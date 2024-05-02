محافظ مطروح: تطوير طريق كليوباترا شاطئ الغرام السياحي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تطوير طريق كليوباترا شاطئ الغرام، الواقع غرب مدينة مرسي مطروح، الذي يربط العديد من الشواطئ والمناطق السياحية، في إطار خطة المحافظة، للارتقاء بالمزارات المختلفة، وجذب المزيد من الزائرين إلى المحافظة خلال موسم الصيف.

وتابع محافظ مطروح، مساء اليوم، تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة طريق شاطئ الغرام بما يليق بالشكل الحضارى والسياحي من مدخل طريق القصر، إلى منطقة حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام، بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال للإسراع في تنفيذها وتذليل كل العقبات والتيسير على المواطنين مع تيسير الحركة المرورية ومتابعة التنسيق بين جميع الجهات في أعمال البنية التحتية.

زيادة حارات للطريق

زار محافظ مطروح للوقوف على ما جرى تنفيذه من أعمال من إزالة لطبقة الأسفلت القديم، ونقل للكابلات وخطوط البنية التحتية من كابلات كهرباء واتصالات وبلدورات ودهانات الأرصفة وغيرها، مع توسعة الطريق بزيادة تسع إلى حارتين يسار الطريق، بما ييسر مزيد من الحركة المرورية، ويمنع التكدس المروري، خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المنطقة السياحية، خلال موسم الصيف السياحي بالمحافظة.