محافظ مطروح يسلم 45 وحدة سكنية للشباب في واحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توزيع عقود لإسكان الشباب في سيوة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، ومشايخ سيوة والمهندس صلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان بالمحافظة.

تسليم 45 عقد من الوحدات السكنية لشباب سيوة

وسلم محافظ مطروح، اليوم، عقود 45 من الوحدات السكنية الجديدة في منطقة الشحايم ضمن الوحدات السكنية على شباب الواحة والمقيمين بها، التي تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي جري طرح الوحدات من خلالها سواء بدفع كامل القيمة بعدد 20 وحدة أو بالتقسيط بعدد 25 وحدة، تيسيرا على الشباب وتقديم مزيد من الخدمات لهم.

متابعة التصالح في المركز التكنولوجي بسيوة

وتابع محافظ مطروح بدء تقديم المواطنين طلبات التصالح في مخالفات البناء في المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سيوة، ووجه لرئيس المدينة بتقديم جميع التيسيرات للمواطنين والتعامل بروح القانون طبقاً لقانون التصالح في البناء الجديد والصادر في 2023، وتوعية المواطنين بالمستندات المطلوبة بشأن التصالح، مما يساهم في تقديم الخدمات بسهولة ويسر لهم.