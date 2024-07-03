حركة المحافظين 2024.. اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للعام الخامس على التوالي

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثقة في اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لاستكمال مهام عمله محافظا للإقليم للعام الخامس على التوالي.

ومن المقرر أن يؤدي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليمين الدستورية اليوم، خلال حركة المحافظين 2024 ضمن الحكومة الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

معلومات عن محافظ مطروح

وتولى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح العديد من المناصب القيادية المختلفة خلال حياته الوظيفية، كما يلي.

- الاسم بالكامل خالد شعيب محمود حسين.

- من أبناء محافظة سوهاج ومن مواليد عام 1956.

- بدأ عمله ضابطا في القوات المسلحة، وترقى وحصل على عدة رتب حتى وصل إلى منصب لواء أركان حرب.

- تقلد منصب مدير الحرب الإلكترونية في القوات المسلحة.

- تقلد منصب مدير النوادي والفنادق في القوات المسلحة.

- عُيّن محافظا لمطروح في نوفمبر 2019.

- جرى تجديد الثقة له ليدخل ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، ليبقي في منصبه محافظًا لمطروح في يوليو 2024.