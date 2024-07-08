حملة رقابية مفاجئة لرئيس مركز ملوي للتأكد من أداء القطاعات الخدمية

تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ملوي، يرافقه أشرف سطوحي رئيس قرية إبشادات، بشكل مفاجئ عددا من القطاعات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي إبشادات.

ووفق بيان عن رئاسة مركز ملوي، تأتي الجولة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال المرور الدوري والمفاجئ على القطاعات الخدمية بنطاق المركز خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للوقوف على مدى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالقطاعات الخدمية

أجرى تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي، وبرفقته أشرف سطوحي رئيس قرية إبشادات، جولة مفاجئة على عدد من القطاعات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي إبشادات بمركز ملوي، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين بالمواعيد الرسمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية.

الجولة شهدت المرور على الوحدة الصحية بقريتي إبشادات وبني خالد، وذلك لمتابعة سير العمل والانضباط من قِبل الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية ومدى توافر الأدوية والألبان والأمصال بالوحدة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث وجه بالسعي نحو تقديم أفضل خدمة للمواطنين وإحالة كل من يتقاعس في أداء عملة لجهات التحقيق.

كما شهدت الجولة المرور على الوحدة البيطرية بالقرية للتأكد من انتظام سير العمل بالوحدة من انتظام لجان الرش ضد الطفيليات والتجريع ضد الديدان، وأيضا انتظام لجان الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

متابعة توزيع الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي

كما تفقد رئيس مركز ملوي، الجمعية الزراعية للتأكد من أعمال توزيع الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعيه.

وأكد رئيس المركز أن الحملات المرورية على كافة المصالح الحكومية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير عماد كدواني محافظ المنيا، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.