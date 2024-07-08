برلماني: بيان الحكومة أمام النواب يعكس مدى التزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس

أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجل سالوزراء، على أعضاء مجلس النواب اليوم، يعكس مدى التزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بـ محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، من خلال تقديم خطى واضحة في ملفات هامة وحساسة تحقق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني، وأبرزها: «الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق»، وكذلك محاور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.

جلسات الحوار الوطني

وأعرب «البدري» في بيان له اليوم، عن تقديره لموقف الحكومة بحضورها الكامل أمام مجلس النواب، لعرض برنامجها مرتكزًا على جميع القضايا والمحاور الرئيسية التي تهم المصريين وما شملته توصيات الحوار الوطني وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضايا وحرصها على التنسيق والتواصل مع السلطة التشريعية.

وشدد على أهمية العلاقة البناءة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالبلاد، وهو ما يعكس ثقة البرلمان في قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وسياساتها بفاعلية، داعيًا إلى استمرار هذا التنسيق والتواصل البناء بين السلطتين، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين والعملية التنموية ككل، لافتًا إلى ضرورة استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بمستهدفات الحكومة في برنامجها الجديد، لمختلف المحاور الأربع عبر بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، من خلال بناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن تنفيذ هذه الأهداف سيتطلب جهوداً كبيرة على مختلف المستويات وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية.

الحكومة الجديدة

وأشار البدري إلى التأكيدات الهامة والواضحة بشأن توجهات الحكومة الجديدة والتي يجب أن يصاحبها التزامًا بتنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد على الأولوية القصوى التي توليها للمصلحة الوطنية العليا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب بالموقف الحازم الذي ستتخذه الحكومة تجاه أي تجاوزات من الجهاز الإداري، والذي يعد ضمانًا لحسن أداء الخدمات للمواطنين وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة، كونه أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الرضا العام عن عمل الحكومة، مؤكدًا على ضرورة استعداد الحكومة الكامل للعمل بكل جد ونشاط لتنفيذ هذه التوجهات وتلبية تطلعات المصريين.