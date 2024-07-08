«النقل»: إصدار الموافقة على برنامج زيارة اليخوت السياحية يستغرق 30 دقيقة فقط

نشرت وزارة النقل، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سياحة اليخوت وميكنة الإجراءات الخاصة بها، والفرصة التي تتيحها هذه النوعية من السياحة، خاصة مع تمتع مصر بموقع جغرافي متميز.

تضمن الفيديو، التجهيزات التي عملت عليها وزارة النقل في الفترة الأخيرة لتطوير سياحة اليخوت، وتهيئة البيئة لجذب السياح من مختلف الدول، إذ تتضمن هذه السياحة العديد من الأنشطة التي تحقق للزائر تجربة ترفيه متميزة.

برنامج زيارة اليخوت السياحية

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية يستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 إلى 30 يوما سابقا، والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

تعظيم سياحة اليخوت في مصر

ونوهت وزارة النقل، إلى اتخاذها العديد من الإجراءات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للمواي والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر، مؤكدة تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والمواني السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية.