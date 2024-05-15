كاتب صحفي: مصر تمتلك مميزات كثيرة تجعلها رائدة في سياحة اليخوت

أشاد برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، بتقرير نشرته جريدة «الوطن» في عدد اليوم، بعنوان «رئيس الوزراء يوجه بحملات ترويجية عالمية لجذب سياحة اليخوت»، الذي تناول أهمية هذا النوع من السياحة الذي يلقى اهتماماً عالمياً واسعاً، وكيفية تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت.

مصر تمتلك فرصا كبيرة للغاية تجعلها رائدة في سياحة اليخوت

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنَّ مصر تمتلك فرصا كبيرة للغاية تجعلها رائدة في هذا النوع من السياحة، أي سياحة اليخوت، موضحاً كيفية جذب سياحة اليخوت وتعظيم الاستفادة من إمكانات مصر التي وهبها الله لنا.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مميزات مصر متعددة، من طول وامتداد شواطئها التي تبلغ 995 كيلو مترا على سواحل البحر المتوسط، و1941 كيلو مترا على البحر الأحمر، بما فيها محيط سيناء البالغ 670 كيلو مترا، وبالنسبة إلى المواني فتمتلك رقماً ضخماً يبلغ 18 ميناء تجاريا، أشهرها «الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط»، وإجمالي عدد الموانيي يصل إلى 47 ميناء ما بين مواني بترولية وأخرى تعدينية بجانب مواني الصيد والسياحة، لافتا إلى إمكانية مضاعفة عدد المواني السياحية الحالية.