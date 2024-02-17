خبير: مصر وفرت البنية التحتية لـ«سياحة اليخوت».. غنية وتدر دخلا كبيرا

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن سياحة اليخوت غنية وأرقامها كبيرة جدًا عالميًا، وهي نمط كبير يوفر عائدا ودخلا كبيرا متنوعا، خاصة أنها ليست مٌقتصرة على البحار فقط.

مصر وفرت البنية التحتية لسياحة اليخوت

أوضح «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة سراج وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تهتم بكافة الأنماط السياحية، حيث إن الدولة وفرت البنية التحتية لسياحة اليخوت بداية من إنشاء مراسي، وأماكن لرسو اليخوت، وطرق مُميزة وسريعة، إذ تتيح الدولة فرص من خلال الرسو في البحر الأحمر الذهاب إلى القاهرة؛ لزيارة الأماكن الأثرية والمساجد ومتحف الحضارة والقلعة والمتحف المصري الكبير.

قطار يسهل الوصول للأماكن الأثرية

وأضاف: قريبًا سيكون هناك قطار يٌسهل الوصول للأماكن الأثرية والدولة تعمل على توفير كل البنية التحتية ليكون هناك سياحة مٌستدامة في العديد من المناطق الأثرية.