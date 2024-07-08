تصلب في الرقبة يكشف إصابة سيدة بالسرطان.. ما القصة؟

تصلب في الرقبة عانت منه سيدة بريطانية، لم تعلم أنه علامة لكشف إصابتها بمرض السرطان، إذ أنها منذ عام 2020 تتناول المسكنات ظنًا منها أنه ألم عادي، ولكنه مع مرور السنوات تفاقم واشتد، وظهرت عليها العديد من الأعراض، لتعرف أنه سرطان المايلوما، لتتولى نشر قصتها لأخذ الإجراءات الاحتياطية وعدم التعرض لمثل هذه المشكلة.

بريطانية عانت من ألم الرقبة اكتشفت أنه سرطان

لم تكن إستر شوبريدج، البالغة من العمر 59 عامًا، من بيفرلي في شرق يوركشاير من الأشخاص الكُسالى فهي من محبي الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والمشي لمسافات طويلة، وعرفت بلياقتها البدنية، ولكنها شعرت بألم شديد في رقبتها، وعندما لم تتحسن ذهبت إلى الأطباء، لتكتشف أن سبب عذابها مرض المايلوما، وهو سرطان الدم في نخاع العظام.

أخبرها الأطباء في المركز الطبي في نوتنغهام أن الألم، بسبب أنها في حالة خطيرة من سرطان الدم، ما جعلها مُعرَّضة بشدة لمشكلات في رقبتها، بحسب حديثها لجريدة «ديلي ميلي»، فإن أحد الأعراض التي ظهرت عليها تصلب الرقبة وألم العظام والعطش الشديد والدوار وفقدان الوزن: «كنت أعاني من هذه الأعراض لعدة أشهر، بينما كان السرطان يفتك بي».

ما هو سرطان المايلوما؟

على الرغم من وجود علاجات طور التطوير مثل علاج CAR-T، وهو نوع من العلاج المناعي الذي يعالج أنظمة الدفاع في الجسد، إلا أنه ما زال العديد من الناس على غير توعية بالمرض، وهو ما أوضحه فؤاد عبدالشهيد، أستاذ الأورام، إذ عبر أن هذا النوع من السرطان يصيب خلايا الدم البيضاء والعظام، ويحدث خلل وظيفي في الجسم.

أعراض سرطان المايلوما

وأضاف «عبد الشهيد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنها تظهر أعراضه في التالي:

ألم العظام.

ألم العمود الفقري.

آلام عظام الرقبة والصدر أو الوركين.

الغثيان الشديد والضعف.

الإمساك.

فقدان الشهية.

الشعور بالتعب.

فقدان الوزن.

وعند عدم علاج سرطان المايلوما يتم التعرض لخطر كسور العظام: «يكون مستوى البروتينات في الدم منخفضًا»، منوهًا أنه يجب الذهاب إلى الطبيب في كل الأحوال عند الشعور بتكسير العظام، لأنه في أكثر الأحوال يتطور وقد يسبب العديد من المخاطر.