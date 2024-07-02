دراسة تتوصل لطريقة سحرية للحفاظ على الوزن بعد سن اليأس.. «هترجعي أصغر من الأول»

زيادة الوزن بعد سن اليأس، من المخاوف التي تسيطر على أغلبية السيدات، لأنه مع التقدم في العمر من الصعب الحفاظ على الوزن المراد، ومن هنا تبدأ رحلة البحث للحفاظ على الوزن المثالي بعد الدخول في تلم المرحلة العمرية «خلال فترة انقطاع الطمث».

الحفاظ على الوزن في سن اليأس

تعد البيئة الحارة، بثمابة العامل الأساسي للحفاظ على الجسم من زيادة الوزن، خاصة أن تلك البيئة تحفز على إنتاج البروتين، الذي يساعد الجسم على استخدام الطاقة وحرق الدهون بشكل أسرع، كما أنه يحسن استخدام الأنسولين اللازم للتحكم في مستويات السكر في الدم.

«قضاء نصف ساعة يوميًا في بيئة حارة، يساعد في الحفاظ على الوزن» حسب دراسة جديدة أجراها باحثون من قسم التغذية في جامعة ماساتشوستس «Amherst»، كما أنهم يعتقدون أن العلاج بالحرارة، مثل «الساونا أو الجاكوزي»، يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتحكم في زيادة الوزن لدى العديد من النساء خلال انقطاع الطمث «سن اليأس»، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

حل الوزن الزائد بعد سن اليأس

عن طريق استخدام فئران كبيرة في السن، خضعت لإزالة المبايض لمحاكاة انقطاع الطمث «سن اليأس»، إذ تغذت على «نظام غربي» يحتوي على 45% من السعرات الحرارية من الدهون، وتلقى نصف عدد الفئران 30 دقيقة من العلاج الحراري اليومي في غرفة حرارية على 40 درجة مئوية، لمدة 12 أسبوعًا، مما أشار إلى تلف أقل للأنسجة المرتبطة بالشيخوخة، وخفف العلاج الحراري بشكل فعال من زيادة الوزن الناجمة عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، وفقا للنتائج المقدمة في مؤتمر التغذية في شيكاغو.

«العلاج الحراري لكامل الجسم، يمكن أن يكون بمثابة حل فعال وغير جراحي لإدارة زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين المرتبطة بانقطاع الطمث»، وفق البروفيسور المشارك في إجراء الدراسة سونكيو تشونج، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد المدة المثلى وشدة التعرض للحرارة لدى الأشخاص.