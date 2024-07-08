محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة نقلها للمستشفى والصلح مع طليقها

في تصريح خاص لـ«الوطن»، أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، عدم صحة الأخبار التي تناقلها البعض، منذ قليل، والتي تُفيد بنقل المطربة للمستشفى، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية على إثر الأحداث الأخيرة التي مرت بها.

بلاغ إلى النائب العام

يأتي ذلك بعدما أصدر ياسر قنطوش بيانا قال فيه إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 41792 لسنة 2024 ضد من سرَّب ونشر فيديو الفنانة شيرين، الخاص بمشاجرتها مع طليقها المطرب حسام حبيب.

وكان قنطوش قد أكد في تصريحات سابقة، أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيراً إلى أن الصلح أو التنازل لم يحدث.

تقرير طبي

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد حررت تقريراً طبياً تتهم فيه طليقها بالاعتداء عليها، وأثبتت خلاله ما حدث من إصابات، وذلك بعد تحريرها محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس، ضد طليقها تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.