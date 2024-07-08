شقيق شيرين عبد الوهاب يطمئن الجمهور على حالتها: ادعوا لها تبقى قوية

حرص محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية، بعد خلافها الكبير مع الفنان حسام حبيب، والذي وصل إلى النيابة.

شقيق شيرين عبدالوهاب يطمئن جمهورها

وكتب شقيق شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اطمنوا هي بخير وفي أمان ادعوا لها تبقى قوية وتعدي وتنسى كل ده وترجع تاني أحسن من الأول».

شيرين عبدالوهاب تتصالح مع شقيقها ووالدتها

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن والدة وشقيق شيرين عبدالوهاب، زاراها أمس، وذلك حتى يكونا بجانبها، رغم جميع الخلافات التي بينهما، ولكن كانت الأم حريصة على الاطمئنان على ابنتها.