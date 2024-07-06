محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها حسام حبيب.

تفاصيل بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب

وتباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها حسام حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب.

وحررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس لطليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو في منطقة التجمع الأول.