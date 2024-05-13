سر بكاء شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالكويت

عادت الأزمات بين شيرين عبد الوهاب وإحدى شركات الصوتيات والمرئيات مجددًا بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تليفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.

تطورات الأزمة بين شيرين وشركة الصوتيات

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بيانا، أوضحت فيه تطورات الأزمة، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما لم تنتهِ بعد بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

وتابع البيان، أن الشركة تشترط على شيرين عبد الوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في البيان، أن سبب انهيارها الهيستيري في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة المرهونة لصالح الشركة.

شيرين عبد الوهاب ومصير أعمالها الغنائية

وعلى جانب آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو خلال تصريحات تليفزيونية عن تأخر طرح الأغاني، قائلة: فيه 3 أغنيات جاهزة، وبعدها بشوية فيه 3 أغنيات للصيف، مش عارفة الشركة هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟