قبول دفعة جديدة في برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، قبول دفعة جديدة للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024 من حملة الثانوية العامة «مرحلة أولى» ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي «برنامج خاص بمصروفات»، برسوم تبلغ 25 ألف جنيه للعام الجامعي، وذلك بحد أدنى 362 درجة لطلاب علمي علوم بنسبة 88.29% كمرحلة أولى، و342 درجة لطلاب علمي رياضة بنسبة 83.41% كمرحلة أولى.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

وحدّت كلية الذكاء الاصطناعي الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي كالتالي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

2- أصل بطاقة الترشيح + 3 صور منها.

3- شهادة ميلاد كمبيوتر جديدة بالرقم الثلاثي.

4- صور من البطاقة الشخصية للطالب + 3 صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5- عدد 8 صور شخصية 4×6.

6- نموذج 2 جند + 6 جند للبنين.

7- طلب التحاق تواجد بالكلية.

8- بطاقة فيزا بها مبلغ 15 ألفا و500 جنيه، مقسمة إلى 500 جنيه طلب التحاق + 15 ألف جنيه قسط أول.

ووفقا لكلية الذكاء الاصطناعي، فإنّه سيتم تحديد الحد الأدنى بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق لاستقبال المرحلة الثانية ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2019، وتتكون من 7 طوابق تحتوي على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتعلم العميق، بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي

وتضم الكلية 4 أقسام، فضلاً عن برنامج واحد خاص «بمصروفات»، كالآتي:

1- قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

2- قسم الربوتات والآت الذكية.

3- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

4- قسم علوم البيانات.

5- برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.