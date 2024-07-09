أهم 8 مستهدفات على طاولة الحكومة الجديدة.. خبير اقتصادي يوضح

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن بيان الحكومة كان شاملاً ومتكاملاً، متضمنًا العناصر الرئيسية لبرنامج الحكومة للفترة المقبلة، ولكنه أكد أن لتحقيق هذه المستهدفات، يجب التنفيذ بمرونة وبجودة عالية في الأداء، بحيث تُسفر عن تحسينات ملموسة يشعر بها المواطنون في المستقبل القريب.

أهم 8 مستهدفات على طاولة الحكومة الجديدة

وأكد «جاب الله»، أن مستهدفات الحكومة الحالية تُعتبر امتدادًا لجهود الحكومات السابقة.

أبرز هذه المستهدفات تشمل:

- تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.2%.

- تشجيع القطاع الخاص.

- تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة.

- تحسين مستوى معيشة المواطنين.

- احتواء التضخم.

- مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما فيها إصلاح الجهاز الإداري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

- دعم التحول الأخضر.

- تطوير برامج الحماية الاجتماعية.