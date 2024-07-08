برلماني: تركيز برنامج الحكومة الجديدة على جذب الاستثمارات خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الحكومة الجديدة ركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه النقاط من أهم الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، فلا بد أن تعلم الحكومة أهمية دعم رجال القطاع الخاص؛ فهم شركاء في التنمية والعمران، ويجب منحهم الفرصة الكاملة من خلال التشريعات التي تسهم في توفير بيئة استثمار جاذبة خالية من البيروقراطية والروتين، وتسهم في تسهيل الإجراءات والخطوات الخاصة بتراخيص المشروعات والتي تقف عائقًا أمام المستثمر وتكون سببًا في تفضيله أسواقا استثمارية أخرى أكثر مرونة.

برنامج الحكومة الجديدة

وأضاف «اللمعي» في بيان له، أن برنامج الحكومة الجديدة الذي جرى إلقاؤه اليوم في جلسة تاريخية أمام مجلس النواب، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم، مؤكدا ضرورة أن تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.

استمرار تطوير المناطق الحرة

وأوضح أن توفير بيئة آمنة للاستثمار ولرجال الصناعة، واستمرار تطوير المناطق الحرة، وخاصة منطقة تطوير قناة شرق بورسعيد، التي تعد منطقة اقتصادية مهمة، قادرة على تحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني، إذا تم تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بها، مؤكدا أن حكومة مدبولي تطرقت لواحدة من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، وهي أهمية الحفاظ على الأمن القومي واستقرار الحدود، وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام الدولة، مؤكدا أهمية تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والأفريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية.

وشدد النائب عادل اللمعي على أهمية تنفيذ ما ورد في بيان الحكومة الجديدة اليوم، خاصة أن الشارع المصري يشع أحلاما عريضة عليها للعبور من الأزمات الراهنة لكن يظل الملف الأهم لدى كل مصري، هو ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة التلاعب من قبل بعض التجار الذي ينتج عنه أزمات واختفاء بعض السلع المهمة.

وأضاف أنه بمجرد ضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء حينها نؤكد أن تلك الحكومة نجحت في أول تحدِ لها، مؤكدا أيضا أهمية مواصلة الحكومة لبرنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعما ماديا لملايين المصريين، ويعد من البرامج التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطن، مؤكدا أهمية وجود مظلة اجتماعية تسهم في تخفيف العبء عن البسطاء.