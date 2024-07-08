سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 8-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصري، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري حوالي 13.07 جنيه للبيع، و13.03 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حوالي 13.06 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر حوالي 13.06 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة حوالي 13.05 جنيه للبيع، و 13.06 جنيه للشراء.